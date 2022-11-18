В Москве госпитализировали Николая Валуева

Бывшего боксёра и действующего депутата Госдумы Николая Валуева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По сообщению источника, у Валуева возникла проблема с ногой, с которой он поехал в больницу.

После осмотра врачи решили госпитализировать бывшего боксёра.

Николай Валуев является депутатом Госдумы VI и VII созывов. Осенью 2021 года он занял должность председателя комитета нижней палаты российского парламента по туризму.