В Нагорном парке Барнаула начали устанавливать стелу «Город трудовой доблести»

Подрядчик приступил к разбивке территории на участке в Нагорном парке, где скоро установят стелу в честь получения звания «Город трудовой доблести». Сейчас там проводят разработку котлована. Накануне объект посетили глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, директор ГК «СОЮЗ» Владимир Отмашкин, сообщает пресс-служба мэрии.

«Присвоение почётного звания „Город трудовой доблести“ — большая честь для Барнаула. Убеждён, что этот статус город получил заслуженно за трудовой подвиг в годы войны. Установка памятной стелы для меня лично и, думаю, для каждого из барнаульцев, — это возврат долга поколению, которое ценой неимоверных усилий ковало Победу в тылу; это напоминание о нашей истории, о том, что каждый человек, честно и достойно трудясь, может сделать многое на благо своей страны», — отметил мэр Вячеслав Франк.

А спикер БГД Галина Буевич напомнила, как было важно определиться с местом установки стелы:

«По предложению секретаря Генерального совета „Единой России“ Андрея Турчака партийцы инициировали голосование, в ходе которого барнаульцы сами выбирали, где разместить памятную конструкцию. За Нагорный парк проголосовали более 75 тысяч человек».

Выбранное место, по мнению Буевич, отлично подходит для установки стелы — это знаковое сооружение с высоты Нагорного парка будет встречать всех въезжающих в Барнаул по мосту через Обь.

Фото: Михаил Полубедов / сайт газеты «Вечерний Барнаул»

На стеле высотой более 32 метров будет изображен герб города и текст указа президента о присвоении звания. Рядом со стелой установят освещение, сделают тротуар, прогулочную площадку, поставят скамейки. Возле памятного знака будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, в День Победы и День города.

Вячеслав Франк добавил: строительство идёт в плановом режиме, закончить работы планируют к ноябрю. Субподрядчиком по муниципальному контракту выступает надёжный московский завод, который занимается производством самой металлоконструкции. Завод получил аналогичные заказы от 20 городов, удостоенных почётного звания «Город трудовой доблести» и возводящих подобные объекты. А подрядчиком — компания «Спецстрой», которая входит в группу компаний «Союз».

«Наша компания и я лично хотим, чтобы всё было сделано качественно и в срок, что называется, на века. Для меня как для человека полностью ответственного за возведение объекта, этот знак личное дело: он — о людях труда, он доказательство того, что наш город — промышленный центр, что экономика наша развивается, несмотря на санкции», — подчеркнул директор ГК «Союз» Владимир Отмашкин.

Напомним, чтобы Барнаул получил звание «Город трудовой доблести», городские власти, депутаты всех уровней и общественники проделали большую работу. Они собрали десятки документов, подтверждающих трудовые подвиги горожан во время ВОВ. В том числе и уникальные документы — выпуски газеты «Правда» за апрель 1943 и апрель 1945 годов. Этот пакет документов направили экспертам Российской академии наук, после чего город и получил новый статус.

Окончательное решение о награждении Барнаула принял президент Владимир Путин.