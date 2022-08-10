В Налобихе откроют новое почтовое отделение вместо сгоревшего

Налобиха Косихинского района готовится к открытию нового почтового отделения. Объект вошёл в программу модернизации почтовой сети по всей стране. Её реализуют по инициативе и по поручению президента Владимира Путина.

9 августа ход работ там оценили председатель комитета Алтайского Заксобрания по строительству, ЖКХ, транспорту и связи, член фракции «Единая Россия» Игорь Панарин, министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов и руководитель краевого управления федеральной почтовой связи Александр Росляков.

«Новое здание построено с учётом всех современных требований. В отделении будет предусмотрено всё не только для посетителей, но и для сотрудников, есть место для приёма пищи и отдыха. Залы светлые и просторные. Это совершенно новый уровень оказания почтовых услуг в сельских районах. Помимо основных услуг „Почты России“, в обновлённых отделениях клиенты смогут подтверждать учётную запись на портале госуслуг, бесплатно пользоваться медицинскими приборами для самодиагностики», — рассказал Александр Росляков.

Отделение возвели всего за два с половиной месяца за 14 млн рублей. Его откроют к началу сентября. Прежнее здание почты сгорело в ноябре 2021 года, рассказала руководитель отделения Ирина Горохова. Впрочем, оно всё равно было в плачевном состоянии и давно требовало ремонта.

Игорь Панарин и Александр Росляков / Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Почта — очень важный объект для села. Нередко это единственное место в селе, где люди могут получить социальные и государственные услуги, оплатить связь, купить товары. А для старшего поколения это ещё и место, где можно пообщаться. Знаю, что в Налобиху едут и из соседних деревень, так что открытия здесь нового почтового отделения ждут сотни людей. „Единая Россия“ будет всячески поддерживать модернизацию почтовых отделений в рамках выполнения народной программы партии», — подчеркнул Игорь Панарин.

Глава краевого Минцифры Евгений Зрюмов добавил: отделение в Налобихе можно считать «пилотным» проектом:

«И у нас уже есть понимание, что учесть в будущем, как двигаться дальше, на что обратить внимание при составлении проектно-сметной документации».

Всего в Алтайском крае 1057 почтовых отделений, 760 из них требуют ремонта. Все они будут модернизированы до 2025 года. В том числе 37 уже в 2022 году.

Новое почтовое отделение в Налобихе / Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»