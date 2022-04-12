В Новоалтайске грузоперевозчики решили поднять стоимость услуг из-за роста цен

9 апреля в Новоалтайске прошла встреча грузоперевозчиков, итогом которой стало решение поднять цены на услуги из-за роста цен на автомасла, запчасти, шины, услуги автосервисов, а также продукты питания. Как сообщает Barnaul22, теперь стоимость услуги грузоперевозки будет начинаться от 600 рублей за час, в зависимости от объёма кузова и тоннажности.

Кроме того, было решено прекратить сотрудничество с различными сервисами заказов в Новоалтайске.

«Уважаемые жители города, это вынужденная мера, надеемся на ваше понимание», — обратились перевозчики к жителям города.

В комментариях некоторые горожане не оценили решения. Так, один подписчик сообщества назвал собравшихся работников отрасли «рандомными чуваками», которые «что-то решили». Ему ответил перевозчик, который объяснил причины роста цен на услуги.

«Я как раз таки являюсь вот таким вот перевозчиком, только автомобиль у меня побольше. И скажу вам, что цены на расходные материалы за два года взлетели не на 60%, а гораздо выше. Резина, к примеру, прошлой весной стоила 25 500 рублей, на сегодняшний день — 47 000 за одно колесо в размере 385/65R22,5 Hankook. Замена масла с фильтрами обошлась мне на 12 000 дороже, чем пять месяцев назад, а ещё через неделю те же самые фильтры подорожали ещё на 5000», — написал мужчина.

Его поддержал другой комментатор — соучредитель транспортной компании, который подтвердил его слова.