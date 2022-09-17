В Новосибирске из-за спецоперации отменили фейерверк в честь 85-летия региона
Глава региона заявил, что лучше «бахнуть», когда для этого будет подходящий повод
17 сентября 2022, 17:45, Илья Звягинцев
В Новосибирской области отменили праздничный фейерверк в честь 85-летия региона из-за спецоперации. Об этом сообщает телеграм-канал областного правительства.
«Что касается фейерверка, всё-таки салют — это символичное действие, и лучше мы отстреляем салют, когда для этого будет серьёзный повод. Вот когда укронацистов окончательно вычистим с Донбасса, вот тогда и стрельнем. Поэтому фейерверка в этом году не будет», — заявил глава региона Андрей Травников.
Он добавил, что другие праздничные мероприятия будут проведены, потому что они способствуют сплочению жителей региона.
Проведение фейерверка губернатор посчитал неуместным.
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