В Новосибирске из-за спецоперации отменили фейерверк в честь 85-летия региона

В Новосибирской области отменили праздничный фейерверк в честь 85-летия региона из-за спецоперации. Об этом сообщает телеграм-канал областного правительства.

«Что касается фейерверка, всё-таки салют — это символичное действие, и лучше мы отстреляем салют, когда для этого будет серьёзный повод. Вот когда укронацистов окончательно вычистим с Донбасса, вот тогда и стрельнем. Поэтому фейерверка в этом году не будет», — заявил глава региона Андрей Травников.

Он добавил, что другие праздничные мероприятия будут проведены, потому что они способствуют сплочению жителей региона.

Проведение фейерверка губернатор посчитал неуместным.