В Новосибирске «мастер» взял с 80-летней бабушки 32 тысячи рублей за настройку телефона

В Заельцовском районе Новосибирска аферист взял с 80-летней пенсионерки 32 тысячи рублей за настройку интернета на новом телефоне. Как сообщает «КП-Новосибирск», женщина решила не дожидаться помощи дочери с новым устройством и обратилась по объявлению, которое нашла в своем почтовом ящике.

Назвавшийся Романом мужчина настроил интернет, установил бабушке на телефон несколько приложений и онлайн-банк, после чего попросил за свои услуги 32,4 тысячи рублей. Пенсионерка не ожидала такого, но мастер в свое оправдание заявил, что якобы сделал «прошивку» телефона.

«Вы понатыкали и сломали. Пришлось менять всю прошивку», — передала бабушка родственникам слова мастера.

Когда 80-летняя женщина сказала, что не умеет отправлять деньги через интернет, он предложил отвести ее до банкомата. Пенсионерка отказалась, и тогда мастер показал ей, как правильно перевести ему деньги через приложение.

«Мама отдала ему карту, и он по ней сам регистрировал онлайн-банк. Как я думаю, он просто увидел сумму, которую накопила пожилая женщина — и прикинул, сколько может с нее взять. Если бы там была тысяча рублей, я сомневаюсь, что он попросил бы столько», — считает дочь пенсиоонерки.

При этом частный мастер назвался Романом, а карта, на которую доверчивая бабушка перевела деньги, выдана на имя Евгения. Это тоже смутило родственницу. В квитанции, которую он оставил матери, нет ни наименования фирмы, ни обратных данных — лишь написана сумма за «прошивку телефона». В ответ на звонок дочери «мастер» заявил, что выполнил услуги еще сравнительно дешево, а обращения в полицию не испугался.

В свою очередь, в полиции взялись за дело о мошенничестве. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку и разыскивают «Романа», а также устанавливают все обстоятельства происшествия.