В Новосибирске многодетная мать тратит пособия на вызволение из тюрьмы убийцы мужа

В Новосибирской области мать четверых детей тратит детские пособия на адвокатов, чтобы вытащить из СИЗО 57-летнего возлюбленного, которого обвиняют в убийстве предыдущего 27-летнего мужа, пишет «КП-Новосибирск».

Примечательно, что недавно в отношении нового возлюбленного женщины завели ещё одно уголовное дело — за домогательства к восьмилетней падчерице. Однако сибирячка утверждает, что всё это ложь.

«Мы знали, что Марина изменяла Артёму с Анатолием. После пропажи моего брата у снохи постоянно менялись показания. То он уехал к Толе за коляской, то они снова из-за Толи поругались и брат уехал к нему выяснять отношения. Потом вообще позвонила поисковикам из „Лизы Алерт“ и попросила остановить поиски», — рассказала изданию сестра погибшего.

По её словам, женщина сейчас тратит все детские пособия на адвокатов: «Они пытаются сменить ему меру пресечения на подписку о невыезде».

В распоряжении издания оказались апелляционные жалобы. В них адвокат приводит следующие аргументы: Анатолий — единственный кормилец в семье, дал явку с повинной и не намерен скрываться.

Впрочем, суд оставил своё решение без изменений — мужчина останется в СИЗО.