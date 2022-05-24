В Новосибирске начали штрафовать водителей электросамокатов

В Новосибирске полицейские начали штрафовать водителей электросамокатов. Об этом сообщает АСТ-54.

Поводом для выписывания штрафов стала высокая мощность транспортных средств. Представители компании Urent, которая занимается прокатом самокатов, утверждают, что в Россию они ввозились с учётом всех необходимых требований: их мощность не превышает 0,25 киловатта, а скорость, как и требуется, не может быть больше 25 км/час.

Однако по информации правоохранителей, мощность транспортных средств составляет 0,35 киловатта, а это значит, что водители, которые управляют этими транспортными средствами, должны иметь права соответствующей категории.

Тех, кто управляет самокатом без прав, ждёт штраф.

Ранее российский депутат заявил о том, что из-за роста числа ДТП с участием электросамокатов для тех, кто управляет ими, нужно ввести права.