В Новосибирске полицейские вернули мужчине похищенную собаку
Неизвестный, который забрал животное, отказался добровольно отдавать его хозяину
26 сентября 2022, 17:57, Илья Звягинцев
В Новосибирске сотрудники полиции вернули мужчине похищенную собаку. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».
Сибиряк привязал стаффордширского терьера к ограждению на платформе «Речной вокзал», после чего ненадолго отошёл к киоску. Вернувшись, он увидел, что неизвестный забрал его собаку.
Мужчина показал соответствующие документы, которые доказывают, что это его пёс, но незнакомец отказался возвращать животное.
Похитителя нашли правоохранители. Им оказался 34-летний мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы.
Животное вернули хозяину.
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