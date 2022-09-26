В Новосибирске полицейские вернули мужчине похищенную собаку

В Новосибирске сотрудники полиции вернули мужчине похищенную собаку. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Сибиряк привязал стаффордширского терьера к ограждению на платформе «Речной вокзал», после чего ненадолго отошёл к киоску. Вернувшись, он увидел, что неизвестный забрал его собаку.

Мужчина показал соответствующие документы, которые доказывают, что это его пёс, но незнакомец отказался возвращать животное.

Похитителя нашли правоохранители. Им оказался 34-летний мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

Животное вернули хозяину.