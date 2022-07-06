В Новосибирске решили на Ивана Купалу отключить и осушить фонтаны

В Новосибирске в день Ивана Купалы, 7 июля, отключат фонтаны, некоторую часть ещё и осушат. Об этом рассказал директор Горфонтана Валерий Науменко.

По его словам, делают это для того, чтобы избежать вандализма.

«На Ивана Купалу ребятня любит поливать прохожих водой. Сценарии могут быть разные: зальют важные документы или дорогой телефон, может возникнуть конфликт, а то и драка. Поэтому фонтаны выключаем, осушаем. А в высохшем фонтане веселиться не круто», — цитируют его «Новосибирские новости».

Как отмечает издание, эта мера в городе — традиционная.

По данным Gismeteo, 7 июля в Новосибирске ожидается небольшой дождь и переменная облачность. Термометры в этот день будут показывать от +13 до +24 градусов.