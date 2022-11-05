В Новосибирске со второй попытки нашли дом для пса, хозяин которого уехал на СВО

Первая семья, которая взяла к себе собаку, отказалась от неё, разыграв «театральное представление»

5 ноября 2022, 12:59, Илья Звягинцев

В Новосибирске со второй попытки нашли дом для пса, хозяин которого уехал на СВО. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

У 41-летнего мужчины не было семьи, а жил он только с псом по кличке Малой. Когда он решил уйти добровольцем на СВО, для собаки нужно было найти новый дом.

О поиске новой семьи для животного написали СМИ, а через некоторое время на сообщение отозвалась семья, у которой уже жила одна собака. Малого доверили им, но, как оказалось, зря.

Через некоторое время к волонтёрам приехали люди, которые заявили, что нашли Малого на трассе. Семья, которая забрала собаку, разыграла представление перед волонтёрами, чтобы избавиться от пса. Они объяснили своё решение тем, что Малой конфликтовал с их собакой.

Со второй попытки дом для пса удалось найти. Его, страдающего от нескольких болезней, взяла семья, которая занялась его лечением. С их собакой Малой поладил.

Теперь собаку зовут Даня, он идёт на поправку и играет с новым другом. Новые хозяева говорят, что готовы вернуть пса мужчине, ушедшему на СВО, но только если он будет следить за состоянием здоровья своего питомца.

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