В Новосибирске торговый центр три года работал незаконно

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Прокуратура Дзержинского района вместе с ОЭБ и ПК УМВД России по Новосибирску проверила ТЦ "На кольце", который находится на улице Новороссийской, 173, на соответствие градостроительному законодательству. Выяснилось, что торговый центр, открывшийся в 2015 году, работал незаконно, пишет "НДН.Инфо".

В ходе ревизии стало известно, что трехэтажное здание эксплуатировалось без разрешения на ввод, "что является небезопасным для жизни и здоровья неопределенного круга лиц".

По итогам проверки прокуратура направила четыре иска в Арбитражный суд региона с требованием привлечь индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которые эксплуатируют здание, к административной ответственности. Также ведомство вынесло четыре представления об устранении выявленных нарушений и о недопущении их в дальнейшем.

Сообщается, что суд оштрафовал всех виновных.