В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за сноса стелы героям ВОВ

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за демонтажа стелы героям ВОВ в центре города. Об этом сообщает ТАСС.

Демонтаж стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне в Калининском районе Новосибирска совершили неустановленные лица 24 августа.

После этого, по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвящённых дням воинской славы России».

В администрации города пояснили, что стела находилась на территории, которая принадлежит компании «Специализированный застройщик «Ситистрой». Представители компании обратились к мэрии с просьбой демонтировать стелу.

На её месте собираются построить гостиницу, а саму стелу хотят отреставрировать и поставить в другом месте.