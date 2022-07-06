Вожатые забрали у девочек еду и съели в новосибирском детском лагере

Многодетная жительница Новосибирска отправила двоих из десяти детей в лагерь, где их отдых начался с «психологической травмы», пишет «КП-Новосибирск».

В детский лагерь по льготной путёвке 24 июня отправились девочки восьми и девяти лет.

«Я знаю, что детям с собой брать запрещено скоропортящиеся продукты. Но разрешены разные крекеры, печенье-соломка, вода. Именно их я девочкам и сложила с собой», — рассказала женщина.

На следующий день позвонила дочка и сообщила, что вожатые забрали всю еду и съели.

Женщину возмутило, что вожатые, которые должны подавать пример, обидели детей. При этом старшая вожатая посоветовала ребятам разбираться самостоятельно.

В итоге мать девочек поехала в лагерь и попросила вожатых вернуть продукты, которые они забрали у всех детей в лагере. Они так и сделали — составили список и вернули.