Вожатые забрали у девочек еду и съели в новосибирском детском лагере
Старшая вожатая посоветовала ребятам самостоятельно разбираться с произошедшим
6 июля 2022, 10:17
Многодетная жительница Новосибирска отправила двоих из десяти детей в лагерь, где их отдых начался с «психологической травмы», пишет «КП-Новосибирск».
В детский лагерь по льготной путёвке 24 июня отправились девочки восьми и девяти лет.
«Я знаю, что детям с собой брать запрещено скоропортящиеся продукты. Но разрешены разные крекеры, печенье-соломка, вода. Именно их я девочкам и сложила с собой», — рассказала женщина.
На следующий день позвонила дочка и сообщила, что вожатые забрали всю еду и съели.
Женщину возмутило, что вожатые, которые должны подавать пример, обидели детей. При этом старшая вожатая посоветовала ребятам разбираться самостоятельно.
В итоге мать девочек поехала в лагерь и попросила вожатых вернуть продукты, которые они забрали у всех детей в лагере. Они так и сделали — составили список и вернули.
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