В Новосибирской области запланировали расширить Чуйский тракт

В 2023 году Чуйский тракт в Новосибирской области начнут расширять до четырёх полос. Как сообщает НГС, об этом заявил министр транспорта региона Анатолий Костылевский в эфире канала ОТС.

«Задача — выполнить капремонт трассы, сделать её от Искитима до границы с Алтайским краем в четырёхполосном исполнении. Такие планы есть. Думаю, со следующего года они начнут реализовываться», — заявил он.

Костылевский подчеркнул, что сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию.

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Общество Как будут ремонтировать Чуйский тракт в 2023 году и сколько денег на это потратят?

Напомним, что ранее Упрдор «Алтай» подвело итоги аукциона на ремонт Чуйского тракта в 2023 году, следует из данных на сайте госзакупок. Рассказываем, кто будет ремонтировать главную транспортную артерию Алтая и сколько денег на это направят.