В Новосибирской области запланировали расширить Чуйский тракт
Сейчас идёт разработка проектно-сметной документации
3 декабря 2022, 09:01
В 2023 году Чуйский тракт в Новосибирской области начнут расширять до четырёх полос. Как сообщает НГС, об этом заявил министр транспорта региона Анатолий Костылевский в эфире канала ОТС.
«Задача — выполнить капремонт трассы, сделать её от Искитима до границы с Алтайским краем в четырёхполосном исполнении. Такие планы есть. Думаю, со следующего года они начнут реализовываться», — заявил он.
Костылевский подчеркнул, что сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию.
Напомним, что ранее Упрдор «Алтай» подвело итоги аукциона на ремонт Чуйского тракта в 2023 году, следует из данных на сайте госзакупок. Рассказываем, кто будет ремонтировать главную транспортную артерию Алтая и сколько денег на это направят.
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