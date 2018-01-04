В Нью-Йорке закроют все школы города из-за снежной бури

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Школы Нью-Йорка закроют 4 января из-за снегопада, который должен начаться в ночь на четверг по местному времени. Соответствующее решение принял мэр города Билл Де Блазио, передает РИА Новости.

Ранее Национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов сообщила, что в ближайшие несколько дней на атлантическом побережье США ожидаются снегопады, снежные бури и непривычно низкие температуры. Синоптики прогнозируют, что первый снежный штор в этом году обрушиться на Нью-Йорк после полуночи (утро четверга по московскому времени).

По словам Де Блазио, ожидается, что снежная буря начнется ночью, сильный снегопад пройдет утром, в час-пик. "Ожидаем 4-6 дюймов (до 15 сантиметров), но может выпасть и 9-12 дюймов (до 30 сантиметров)", — написал мэр в своем Twitter-аккаунте.

В преддверии снежной бури коммунальные службы Нью-Йорка перешли на 12-часовые смены. На улицы выйдут около 700 машин с противогололедным реагентом и 1,5 тысячи единиц снегоуборочной техники.

Агентство отмечает, что с конца декабря на северо-востоке США установилась экстремально холодная температура - ниже 8-10 градусов по Цельсию, что при местном морском климате переносится тяжело. Нью-йоркские власти уже советовали горожанам максимально оставаться в помещении. В ближайшие несколько дней, согласно прогнозам, температура продолжит падение до -20.