В Одессе предлагают заменить памятник Екатерине II на памятник порноактеру

В Одессе создали петицию, авторы которой предлагают заменить памятник Екатерине на памятник порноактеру Билли Херрингтону.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на украинское издание «Вести», на данный момент петиция набрала уже 25 тысяч голосов.

«Все студенты Одесских вузов после получения диплома смогут выпить пива с Билли Херрингтоном. Фигура Билли Херрингтона имеет большое культурное влияние в интернете и появление такого памятника станет очень популярным туристическим аттракционом», — сказано в тексте петиции.

Авторы также описали ряд плюсов того, что памятник заменят именно на тот, что предложен ими.