В официальных магазинах «МегаФон» начали продавать восстановленные смартфоны

В магазинах сотового оператора «МегаФон» начали продавать восстановленные смартфоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«На все устройства распространяется гарантия, а их стоимость до 60% ниже, чем у новых», — отметили в пресс-службе компании.

Большая часть из восстановленной техники — новые устройства, которые из-за того или иного дефекта не могут быть выставлены на витрину.

В «МегаФоне» заявили, что видят потенциал в идее продажи восстановленной техники в магазинах. Пока эта услуга доступна только в Москве и Московской области.