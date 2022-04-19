В официальных магазинах «МегаФон» начали продавать восстановленные смартфоны
В компании отметили, что на такие устройства выдаётся гарантия, а стоимость их значительно меньше, чем у новых
19 апреля 2022, 09:20, Илья Звягинцев
В магазинах сотового оператора «МегаФон» начали продавать восстановленные смартфоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«На все устройства распространяется гарантия, а их стоимость до 60% ниже, чем у новых», — отметили в пресс-службе компании.
Большая часть из восстановленной техники — новые устройства, которые из-за того или иного дефекта не могут быть выставлены на витрину.
В «МегаФоне» заявили, что видят потенциал в идее продажи восстановленной техники в магазинах. Пока эта услуга доступна только в Москве и Московской области.
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