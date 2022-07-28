В ООН предсказали новый продовольственный кризис

Новый продовольственный кризис в мире может возникнуть из-за проблем с доступом к удобрениям, считает исполнительный директор Экономической комиссии ООН для Африки Вера Сонгве. Как сообщает ТАСС, это может произойти в конце 2022 года, если поставки удобрений на мировых рынках не будут налажены.

Как отметила Сонгве, во многих странах Африки и Южной Америки сейчас посевной сезон, а дефицит удобрений повлияет на будущий урожай и обеспечение мира продовольствием. По её ожиданиям, объём урожая снизится на 10-17%.

Напомним, что в конце июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что предотвратить угрозу полномасштабного голода во всём мире можно, вернув на рынки продовольствие из России и с Украины, а также российские удобрения.