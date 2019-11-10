В Орске пациентку больницы положили на пол в коридоре и накрыли простыней

В городской больнице Орска на видео попала пациентка, которая лежит на носилках на полу, сообщает РИА "Новости". В подписи к растиражированным в Сети кадрам говорится, что женщину оставили около кабинета, где проводят электроэнцефалографию.

В Министерстве здравоохранения Оренбургской области объяснили, что пациентку привезли из другого медучреждения на томографическое исследование, и находилась она в коридоре не более пяти минут.

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"Между больницами заключен договор на диагностические исследования. Медработник, сопровождающий пациентку, в момент, когда снималось видео, находился в кабинете КТ для оформления документов. Наличие теплых одеял на носилках указывает на то, что пациентка была только доставлена с улицы. В коридоре находилась не более пяти минут. Обследование провели достаточно быстро и пациентку увезли назад в железнодорожную больницу", – ответили в региональном Минздраве на резонансное видео.

Однако это разъяснение жители региона не сочли убедительным. Так, у ведомства интересуются, а если бы на обследование привезли министра здравоохранения Оренбургской области Савинову Татьяну Леонидовну, ее также бы положили на пол на пять минут для оформления документов? Подобные вопросы остаются без внимания со стороны министерства.