«В особо крупном размере». Причиной уголовного дела против барнаульского автоцентра стали десятки заявлений

В барнаульскую полицию поступило более 40 заявлений на «сомнительный» автоцентр, в отношении которого возбудили уголовное дело. Об этом amic.ru сообщили в городском управлении МВД.

В ведомстве также уточнили, что дело завели по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». По ней нарушителям закона может грозить лишение свободы сроком до 10 лет и штраф до одного миллиона рублей.

При этом в полиции отказались подтверждать, что речь идёт именно о том автоцентре, на который в 2021 году массово жаловались жители Алтайского края (и соседних регионов). Других подробностей уголовного дела в УМВД также не сообщили. Там сослались на решение пока не разглашать никаких сведений в интересах следствия.

Новости

Прочее "Замурыжили". Откуда в Барнауле взялся автосалон, который обвиняют в "разводе"

Напомним, о возбуждении уголовного дела стало известно 10 августа 2022 года. Барнаульскую полицию заинтересовали жалобы жителей на «сомнительные сделки» в одном из автосалонов города. На следующий день краевой Следком сообщил ещё об одном уголовном деле: барнаульского полицейского подозревают в том, что за крупную взятку он закрывал глаза на проверки деятельности автосалона.

История, в которой разбираются следователи, очень напоминает ситуацию с одним из барнаульских автоцентров в 2021 году. Тогда жители Алтайского края рассказывали, как стали жертвами «серых» схем в автосалоне на Правобережном тракте. Люди «повелись» на рекламу в интернете с очень выгодными ценами на авто, а в итоге ушли из салона с кредитами на крайне невыгодных условиях.

Истории людей, которые «обожглись» при покупке авто в этом салоне, amic.ru подробно рассказывал в своих материалах.

В МВД тогда сообщили, что на автоцентр поступило 30 заявлений, но по всем было отказано «из-за отсутствия состава преступления».

В пресс-службе УМВД по Барнаулу также обратились к жителям Алтайского края, которые тоже стали жертвами сомнительных сделок в автоцентре. Их просят прийти и написать заявление в один из городских ОВД.