В парке «Юбилейный» начали асфальтировать аллею

В барнаульском парке «Юбилейный» рабочие приступили к асфальтированию аллеи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сообщается, что работы на участке от пруда к улице Гущина почти завершены. Верхний слой планируют уложить до 10 сентября, а площадку для проведения мероприятий уже заасфальтировали.

«Полностью уложена плитка. На основных пешеходных дорожках уложено порядка 6 тысяч квадратных метров плиточного покрытия, ещё около 8 тысяч „квадратов“ — асфальтового. Готова входная группа на пересечении улиц Гущина и Малахова», — сказано в сообщении.

Также рабочие в данный момент устанавливают малые архитектурные формы, лавочки и проводят освещение.