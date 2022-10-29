В парке «Юбилейный» установили видеонаблюдение
Скоро на территории парка начнут работы по установке освещения
29 октября 2022, 17:50, Илья Звягинцев
В парке «Юбилейном» установили видеонаблюдение. Об этом рассказали в группе общественной территории во «Вконтакте».
Рабочие и спецтехника установили и подключили камеры, чтобы следить за порядком на территории парка.
Напомним, что накануне завершился первый этап реконструкции парка, на реализацию которого направили более 80 млн рублей. Деньги выделялись в рамках реализации проекта «Жилье и городская среда».
Освещение на территории парка планируют установить до конца месяца.
На amic.ru вышел спецпроект, посвященный реконструкции парка «Юбилейного». Узнать об истории создания, спасения и воскрешения парка вы можете по ссылке.
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