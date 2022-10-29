В парке «Юбилейный» установили видеонаблюдение

В парке «Юбилейном» установили видеонаблюдение. Об этом рассказали в группе общественной территории во «Вконтакте».

Рабочие и спецтехника установили и подключили камеры, чтобы следить за порядком на территории парка.

Напомним, что накануне завершился первый этап реконструкции парка, на реализацию которого направили более 80 млн рублей. Деньги выделялись в рамках реализации проекта «Жилье и городская среда».

Освещение на территории парка планируют установить до конца месяца.

На amic.ru вышел спецпроект, посвященный реконструкции парка «Юбилейного». Узнать об истории создания, спасения и воскрешения парка вы можете по ссылке.