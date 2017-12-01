В патриархии РПЦ уточнили статус Украинской православной церкви

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Архиерейский собор прописал в уставе Русской православной церкви, что центр управления Украинской православной церкви Московского патриархата находится в Киеве. При этом в патриархате подчеркнули, что УПЦ все еще остается его самоуправляемой частью, пишет РИА "Новости".

По словам пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова, принятые изменения в устав носят "скорее технический характер", так как "положение об Украинской православной церкви находилось в общей главе самоуправляемых церквей, и в связи с этим создавался ряд неудобств, связанных с правильным пониманием ее положения".

Он также добавил, что положение об УПЦ вынесли в отдельную главу, но это не повлияет на ее статус.

"Сообщаю, что никакой независимости никто не признавал. Фактически было одобрено только предложение о переносе центра управления УПЦ в Киев, то есть подтверждение того, что и так есть", - добавил в заключение Волков.