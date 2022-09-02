В Павловске одинокая собака продолжает охранять дом умершей хозяйки
Местные жители обеспокоены судьбой животного и пытаются найти ему новое пристанище
2 сентября 2022, 11:57, Илья Звягинцев
Жители Павловска нашли в своём населённом пункте местного Хатико. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано Павловск».
По словам автора сообщения, одинокий пёс живёт у дома по адресу Ленина, 50. Пожилая женщина, которая держала собаку, умерла, но животное продолжает охранять опустевший дом своей умершей хозяйки.
Пользователи социальных сетей обеспокоены судьбой животного. Отмечается, что собака редко есть. Иногда её подкармливают прохожие.
Животному хотят найти новый дом.
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