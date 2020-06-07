В ПФР рассказали о мошенничестве с "перерасчетом пенсий"

В Пенсионном фонде зафиксировали рост числа обращений от граждан для "перерасчета пенсий". Это связано с мошенниками.

Средняя сумма перерасчета составляет около 50 руб., однако в ведомстве установили, что эта услуга фактически навязывается недобросовестными юридическими организациями, а за подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение они взимают плату от 20 до 900 тыс. руб., пишет РБК.

Кроме того, мошенники часто представляются сотрудниками ПФР и сообщают пенсионерам информацию о положенной им выплате. После этого злоумышленники просят предоставить номер карты, якобы для перечисления средств.

В ведомстве отметили, что специалисты никогда не просят сообщить свои личные данные.