В ПФР рассказали о мошенничестве с "перерасчетом пенсий"
Мошенники пользуются доверчивостью пожилых людей
7 июня 2020, 21:30, Илья Звягинцев
В Пенсионном фонде зафиксировали рост числа обращений от граждан для "перерасчета пенсий". Это связано с мошенниками.
Средняя сумма перерасчета составляет около 50 руб., однако в ведомстве установили, что эта услуга фактически навязывается недобросовестными юридическими организациями, а за подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение они взимают плату от 20 до 900 тыс. руб., пишет РБК.
Кроме того, мошенники часто представляются сотрудниками ПФР и сообщают пенсионерам информацию о положенной им выплате. После этого злоумышленники просят предоставить номер карты, якобы для перечисления средств.
В ведомстве отметили, что специалисты никогда не просят сообщить свои личные данные.
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