В Подмосковье врачи спасли зараженного коронавирусом 97-летнего ветерана
У мужчины выявили пневмонию, подтвержденный COVID-19 и 30% поражения легких
27 июня 2022, 21:10, Илья Звягинцев
В Подмосковье врачи спасли 97-летнего ветерана ВОВ, зараженного коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Когда мужчина попал в больницу, врачи обнаружили у него пневмонию, подтвержденный COVID-19 и 30% поражения легких.
«Поражение пусть и небольшое, но ситуацию осложняли сопутствующие заболевания и возраст пациента. Мы провели противовирусную, антикоагулянтную и антибактериальную терапию и сделали полную проверку организма, совместно с узкими специалистами», — рассказали медики.
Отмечается, что до полного восстановления пожилому мужчине потребовалось две недели.
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