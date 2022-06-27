В Подмосковье врачи спасли зараженного коронавирусом 97-летнего ветерана

В Подмосковье врачи спасли 97-летнего ветерана ВОВ, зараженного коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда мужчина попал в больницу, врачи обнаружили у него пневмонию, подтвержденный COVID-19 и 30% поражения легких.

«Поражение пусть и небольшое, но ситуацию осложняли сопутствующие заболевания и возраст пациента. Мы провели противовирусную, антикоагулянтную и антибактериальную терапию и сделали полную проверку организма, совместно с узкими специалистами», — рассказали медики.

Отмечается, что до полного восстановления пожилому мужчине потребовалось две недели.