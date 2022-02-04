В поликлиниках Алтайского края установили камеры для слежения за потоками пациентов

В медицинских учреждениях Алтайского края установили камеры для слежения за потоками пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

“Чтобы оперативно помочь медорганизациям в привлечении волонтёров, направлении студентов на практику, в изменении логистики пациентов с признаками ОРВИ, расширении мест для их приёма, в Минздраве края приняли решение установить видеокамеры во всех местах приёма пациентов с признаками инфекционных заболеваний. Эта работа уже завершена в 70% медучреждений, где оказывают первичную медпомощь”, — сказано в сообщении.

На данный момент уже установлено 100 камер, изображение с которых будет доступно для просмотра в медорганизации и специалисту министерства.

Ведомство в прямом эфире сможет следить за тем, в какой из поликлиник наибольший поток пациентов, для того чтобы посылать туда дополнительные силы.