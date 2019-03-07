В помощь мужчинам: простые рецепты на 8 Марта
Предлагаем вам легкие рецепты, которыми вы точно порадуете свою даму
Уже завтра все мужчины будут стремиться порадовать своих любимых женщин. Многие из них захотят встать пораньше и приготовить для своей дамы завтрак. Мы вас уверяем, не обязательно готовить сложные блюда, достаточно закусок и кофе в постель. Amic.ru приготовил несколько простых рецептов, воплощение в реальность которых точно порадует вашу женщину.
Яичница в виде сердца
Фото: retsepty-ru.blogspot.com
Что потребуется?
- 1 яйцо;
- 1 сосиска (длинная);
- растительное масло по вкусу;
- черный молотый перец;
- соль по вкусу.
Как готовить?
Канапе из фруктов
Фото: povar.ru
Что потребуется?
- 1 яблоко;
- 1 киви;
- консервированные ананасы;
- клубника – 100 грамм;
- виноград – 100 грамм
- голубика – 100 грамм.
Как готовить?
Все очень просто: очистите яблоко и киви от кожуры, нарежьте их дольками. Ягоды очистите от хвостиков. Ананас достаньте из банки и нарежьте дольками. Далее на каждую шпажку нанизывайте фрукты в любом порядке.
Помидорная закуска
Фото: attuale.ru
Что потребуется?
- 2 помидора;
- 2 ст. л. измельченных грецких орехов;
- зубчик чеснока;
- мелко порезанный базилик (или петрушка);
- 50 грамм сыра;
- соль, перец;
- майонез.
Как готовить?
Вымойте помидоры и нарежьте их кружками. Разложите кружки на блюде. Орехи смешайте с рубленой зеленью, раздавленным чесноком и тертым сыром. Посолите и заправьте майонезом. Должна получиться паста, как густая замазка. Намажьте ее на помидоры. Украсьте листиками зелени и можете угощать ваших женщин.
Рулеты из семги
Фото: vkuso.ru
Что потребуется?
- 300 грамм семги слабосоленой;
- 200 грамм сыра творожного;
- 1 огурец;
- 4-5 зубчиков чеснока;
- лимон.
Как готовить?
Слабосоленую семгу нарежьте большими тонкими ломтиками. Вымойте свежие огурцы, нарежьте кубиками или соломкой. Натрите или порубите чеснок. Творожный сыр смешайте с чесноком и огурцами, перемешайте. На семгу выложите полученную сырную начинку и сверните рулетами. Подайте с тонко нарезанными кружками лимонов, сами закусочные рулеты из семги также можно сбрызнуть лимонным соком.