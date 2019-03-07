В помощь мужчинам: простые рецепты на 8 Марта

Предлагаем вам легкие рецепты, которыми вы точно порадуете свою даму

7 марта 2019, 16:32, Олеся Пастухова

Уже завтра все мужчины будут стремиться порадовать своих любимых женщин. Многие из них захотят встать пораньше и приготовить для своей дамы завтрак. Мы вас уверяем, не обязательно готовить сложные блюда, достаточно закусок и кофе в постель. Amic.ru приготовил несколько простых рецептов, воплощение в реальность которых точно порадует вашу женщину.

Яичница в виде сердца


Фото: retsepty-ru.blogspot.com
Что потребуется?

  • 1 яйцо;
  • 1 сосиска (длинная);
  • растительное масло по вкусу;
  • черный молотый перец;
  • соль по вкусу.

Как готовить?

Первым делом аккуратно разрежьте сосиску вдоль, но не до конца. Теперь сведите концы сосиски так, чтобы у вас получилось сердечко, скрепите кончики зубочисткой. Далее разогрейте на сковороде небольшое количество растительного масла и обжарьте на нем сердечко из сосиски с одной стороны. Затем переверните его на другую сторону и аккуратно разбейте в него яйцо, посолите и посыпьте яйцо молотым перцем. Жарьте яичницу на медленном огне под крышкой до готовности белка и желтка. Если белок немного вытечет за пределы сердечка, не пугайтесь, все лишнее потом можно просто обрезать. Перекладываем яичницу на тарелку и зовем любимую завтракать.

Канапе из фруктов


Фото: povar.ru
Что потребуется?

  • 1 яблоко;
  • 1 киви;
  • консервированные ананасы;
  • клубника – 100 грамм;
  • виноград – 100 грамм
  • голубика – 100 грамм.

Как готовить?

Все очень просто: очистите яблоко и киви от кожуры, нарежьте их дольками. Ягоды очистите от хвостиков. Ананас достаньте из банки и нарежьте дольками. Далее на каждую шпажку нанизывайте фрукты в любом порядке.

Помидорная закуска


Фото: attuale.ru
Что потребуется?

  • 2 помидора;
  • 2 ст. л. измельченных грецких орехов;
  • зубчик чеснока;
  • мелко порезанный базилик (или петрушка);
  • 50 грамм сыра;
  • соль, перец;
  • майонез.

Как готовить?

Вымойте помидоры и нарежьте их кружками. Разложите кружки на блюде. Орехи смешайте с рубленой зеленью, раздавленным чесноком и тертым сыром. Посолите и заправьте майонезом. Должна получиться паста, как густая замазка. Намажьте ее на помидоры. Украсьте листиками зелени и можете угощать ваших женщин.

Рулеты из семги


Фото: vkuso.ru
Что потребуется?

  • 300 грамм семги слабосоленой;
  • 200 грамм сыра творожного;
  • 1 огурец;
  • 4-5 зубчиков чеснока;
  • лимон.

Как готовить?

Слабосоленую семгу нарежьте большими тонкими ломтиками. Вымойте свежие огурцы, нарежьте кубиками или соломкой. Натрите или порубите чеснок. Творожный сыр смешайте с чесноком и огурцами, перемешайте. На семгу выложите полученную сырную начинку и сверните рулетами. Подайте с тонко нарезанными кружками лимонов, сами закусочные рулеты из семги также можно сбрызнуть лимонным соком.

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