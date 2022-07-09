В поражённых гусеницами алтайских лесах начинается массовый лёт бабочек. Чем они опасны

В западных районах Алтайского края в начале лета объедали деревья гусеницы непарного и сибирского шелкопряда. Непарник вредил листву в садах, а сибирский — хвою в лесничествах.

Теперь у этих насекомых происходит метаморфоза — из стадии гусениц они выходят на стадию имаго (взрослого животного). Жителей районов, поражённых этими вредителями, ждёт новая напасть — массовый лёт бабочек шелкопряда. Краевое Минприроды предупреждает, что бабочки как раз и неопасны ни для деревьев, ни для человека. Вредят посадкам только личинки.

Непарный и сибирский шелкопряд размножились в алтайских лесах / Фото: Центр защиты леса Алтайского края

Каких неприятностей ждать от бабочек

Гусеницы этих вредителей в июне объели листву и хвою в нескольких районах края. Но нераскрытые почки, молодые побеги, ветви и стволы они оставили целыми. Поэтому, как утверждают в министерстве, деревья выживут.

В начале июля гусеницы окуклились и перестали есть растения. Деревья в это время могут восстановить листья и хвою и готовиться к зиме.

Что плохого ждать от бабочек? Специалисты ведомства рассказывают, что, возможно, людей напугает массовый лёт бабочек, что произойдёт к середине месяца. Кому-то это может показаться неприятным, так как бабочки крупные (до 90 мм размах крыльев) и предпочитают летать вечером (а в пасмурное время и днём). Но ничем другим они ни деревьям, ни людям не навредят.

Живут они пару недель. На этой стадии развития ничем не питаются, жизнь в них поддерживается накопленным запасом в период нимфы (гусеницы).

Но они отложат яйца, из которых на следующий год вылупятся новые вредители. Одна бабочка сибирского или непарного шелкопряда способна отложить до 500 яиц.

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Как бороться с непарным шелкопрядом

С 1980 года учёные наблюдают за очагами размножения непарного шелкопряда — типичного вредителя наших мест. Гусеницы этих бабочек поражают растения на Алтае ежегодно. Максимальные очаги распространения в отдельные годы были до 42 тыс. га. В 1997-1998 годах его истребляли на площади 2,5 тыс. га, а в остальных случаях очаги непарного шелкопряда затухали сами — либо от естественных врагов, либо от болезней.

Поражают эти насекомые листья берёз, осин, дубов и садовые деревья. Дикие деревья, объеденные непарником, обычно не погибают, говорят в Минприроды. А вот повреждённые плодовые деревья на садовых участках могут погибнуть. Учёные советуют провести в садах истребительные мероприятия.

Самки этих бабочек откладывают яйца на открытых участках, которые хорошо прогреты солнцем. Свои кладки они размещают на скалах, коре, домах, заборах и даже на электростолбах.

Дозревать яйца будут до осени. Если будут ранние заморозки или появятся животные, питающиеся такими яйцами, кладки погибнут. Но можно помочь им не выжить искусственно.

Осенью можно соскабливать яйцекладки непарника и уничтожать вручную. Или опрыскивать деревья поздней весной или в начале лета, когда маленькие гусеницы начинают питаться. Использовать можно препараты, указанные в списке пестицидов, ядохимикатов и удобрений, разрешённых к применению на территории РФ, советуют в Минприроды.

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Как бороться с сибирским шелкопрядом

Сибирский шелкопряд фиксируется в Алтайском крае последние 25 лет. За это время было замечено, что на поражённых участках хвойного леса вредитель объедает порой до 100% кроны.

В этом году сибирский шелкопряд в западных районах края объедал в основном лиственницу. К июлю деревья практически восстановили хвою.

Самки этого животного откладывают яйца либо по одному, любо группами на хвою, сухие ветки или в лесную подстилку.

Стадию яйца этот шелкопряд проходит быстро и к августу снова появляются молодые гусеницы, которые опять начинают есть хвою. Эти вторые гусеницы потом уходят в спячку, чтобы проснуться на следующий год.

Весной 2023 года специалисты защиты леса собираются обработать хвою на поражённых участках специальным биопрепаратом. Для этого краевое Минприроды готовит документы в Рослесхоз на получение средств для борьбы с этим вредителем.