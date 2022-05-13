В поселке Южном дорожники приступили к ремонту на проспекте Дзержинского

В Барнауле в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» приступили к ремонту ещё одного участка дорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Подрядчик ООО „Алтайдорстрой“ зашёл на проспект Дзержинского в посёлке Южном. Работы будут выполнены на участке протяжённостью 1,6 км от улицы Центральной до Южного тракта. Сейчас здесь фрезеруют старое покрытие. Рабочие устанавливают поребрик, готовят основу для будущего тротуара по Дзержинского», — сказано в сообщении.

На выполнение работ выделено 89 млн рублей, а завершить их подрядчик должен до 1 октября 2022 года.

В рамках нацпроекта работы также ведутся на улицах Солнечная Поляна, Германа Титова и Змеиногорском тракте.

Ранее сообщалось, что в Барнаульском парке «Юбилейный» приступили к первому из четырёх этапов благоустройства. Рабочие уже начали сносить поросль и аварийные деревья у входа со стороны улицы Малахова, а также ремонтируют входную арку и снимают старый асфальт.