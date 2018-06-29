В правительстве нашли применение стадионам после завершения ЧМ-2018

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Стадионы, которые были построены к чемпионату мира по футболу, после завершения соревнований будут использоваться для развития детского спорта. Кроме этого, они станут площадками для организации гастролей музыкальных групп, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление зампредседателя правительства РФ Ольгу Голодец.

"Для абсолютно всех объектов предусмотрено развитие детского спорта. <...> Спортивные детские школы с нетерпением ждут этих объектов", - отметила она, добавив, что на базе стадионов будут открыты не только футбольные секции и школы, но и секции по видам спорта, имеющим развитие в том или ином регионе.

По словам зампредседателя кабмина, рассматривается "весь календарь спортивных и культурных событий". Голодец подчеркнула, что спортплощадки открывают возможности для гастролей музыкальных групп, собирающих большие аудитории.

Голодец подчеркнула, что федеральная программа использования стадионов после ЧМ коснется всех объектов, кроме центральных стадионов "Лужники", "Спартак" и "Зенит". "Например, стадион "Зенит". У них уже распланирована программа на год, не волнуются за тему использования таких стадионов, как "Лужники" и "Спартак", - отметила Голодец.

Ранее появилась информация, что российский премьер Дмитрий Медведев поручил Министерству спорта подготовить до 21 июля проект концепции использования спортивных объектов после мундиаля. Голодец координирует эту работу.

ЧМ-2018 проходит на 12 стадионах в 11 российских городах и завершится 15 июля.