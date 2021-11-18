В правительстве назвали уровень антител, которого хватит для получения QR-кода

Титр антител, а именно 500 Bau/мл, скорее всего, станет условно-достаточным уровнем, который гарантирует получение QR-кода. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на источник в кабмине.

Напомним, что накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти обсуждают вопрос выдачи QR-кодов по уровню антител.

"По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант её решения", – отмечала она.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в России могут создать реестр граждан, которые не обращались к врачу, но имеют антитела к коронавирусу. По его мнению, мера будет актуальна не только для переболевших бессимптомно или без обращения к врачу, но и для привившихся иностранными вакцинами.