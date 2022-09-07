В пригороде Барнаула построят новую поликлинику с детским и взрослым отделениями

В посёлке Кирова построят новую амбулаторию. Такое предложение выдвинули депутаты фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе и главный врач городской поликлиники № 1 Елена Азарова.

Жители Кирова давно просили местные власти обратить внимание на отсутствие в посёлке доступной медицинской помощи.

«Открытие новой больницы, мы её уже так называем, — это для нас большая радость. Два года мы её ждали. Обращались и в администрацию, и Минздрав, и вот, наконец, свершилось. Потому что у нас ближайшая медпомощь — на улице Анатолия. Туда нужно ехать на транспорте, а здесь всё в шаговой доступности. И аптека здесь своя будет», — поделилась жительница пригорода Вера Иванова.

Врачебная амбулатория площадью более 550 квадратных метров — филиал городской поликлиники № 1 — будет построена на улице Краевой в рамках национального проекта «Здравоохранение». На это выделено более 77 миллионов рублей.

«В посёлке Кирова проживает более пяти тысяч взрослых и полторы тысячи детей до 18 лет. Поэтому в амбулатории будет работать несколько функциональных зон. Первая — это взрослая поликлиника с кабинетами терапевтов, стоматолога, фельдшера, гинеколога, процедурным, прививочным и дневным стационаром на две палаты и шесть койко-мест. Второй блок — детская поликлиника с кабинетами педиатров и процедурными», — отметила главный врач городской поликлиники № 1 Елена Азарова.

Для комфорта посетителей возле амбулатории также запланировано благоустройство территории.

«Кроме самого здания, в рамках проекта запланирован значительный объём дорожных работ. Чтобы создать комфортные условия как для пациентов амбулатории, так и для жителей посёлка, участок дороги от улицы Кутузова до амбулатории нужно засыпать щебнем и заасфальтировать. Основной объём работ планируется выполнить до середины осени и продолжить в следующем году. Саму территорию учреждения мы также хотим озеленить и заасфальтировать, обустроить парковку», — рассказал глава администрации Центрального района Максим Сабына.

Завершить работы подрядчики должны в октябре этого года. Как сообщила Азарова, к Новому году врачи уже должны заехать сюда и начать работу. Персонал — доктора, медсёстры — есть. Пока не в полном составе, но главврач ожидает прихода молодых специалистов.