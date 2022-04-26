В Приморье осудят двух врачей за смерть пациентки из-за неверного диагноза

Два врача в Приморском крае отправятся под суд за неверный диагноз, который повлёк смерть женщины. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Врачам предъявили обвинение по ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по этой статье — до шести лет колонии со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трёх лет.

Следствие полагает, что в январе 2018 года врачи Черниговской ЦРБ поставили неверный диагноз 45-летней пациентке, которая имела заболевание сердечно-сосудистой системы. Из-за неправильного диагноза и неверного лечения, а также из-за того, что её вовремя не отправили в больницу, женщина скончалась.

Ранее сообщалось, что пациентка барнаульской стоматологии получит более 160 тысяч рублей за врачебную ошибку. При этом суд не признал причинение вреда здоровью.

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