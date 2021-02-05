В Приморье тигр помог поймать браконьеров

Амурский тигр, который задрал собаку в приморском селе, косвенно помог Охотнадзору поймать браконьеров. Об этом сообщает РИА Новости.

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Общество Погибшего краснокнижного тигра нашли в Хабаровском крае

Оперативная группа выдвинулась на отслеживание дикого зверя, но наткнулась на преступников.

"В ходе патрулирования инспекторы обнаружили в лесу автомобиль, в салоне которого находились чехлы от огнестрельного оружия… Сезон охоты на копытных животных в крае закончился еще 10 января… Они пошли по следам и обнаружили двух местных жителей, занятых разделкой туши изюбря. При них было огнестрельное оружие без документов", – рассказали в региональном управлении охраны животного мира.

Сейчас подозреваемые задержаны.

Ранее стало известно, что взрослый самец амурского тигра погиб под колесами автомобиля в Хабаровском крае. Установлено, что автомобиль Suzuki Solio без номеров сбил перебегавшего дорогу хищника в районе 191-го километра трассы Хабаровск – Лидога – Ванино у подъезда к Комсомольску-на-Амуре.