В программе капремонта школ «Единой России» в 2022 году участвуют 75 регионов

1,6 тыс. зданий школ в 75 регионах России в текущем году будут капитально отремонтированы по федеральной программе. Об этом рассказала координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, сообщает сообщает сайт ER.ru.

«1 сентября откроют свои двери 1000 школ, отремонтированных по программе капитального ремонта, разработать которую партии поручил президент. С этого года мы начали её реализацию, и вот первый результат. Открывшиеся школы — не просто обновлённые крыши, окна и фасады. Это и новые возможности для детей: появляются спортивные секции, театральные кружки, комнаты для внеклассной работы. А главное — это будут современные пространства, соответствующие духу времени, запросам молодёжи», — отметила она.

Представители ЕР и Минпросвещения сформировали на федеральном уровне и в регионах общественные штабы по контролю за ходом работ. И закрепили депутатов всех уровней от партии и сенаторов за каждым объектом. Кроме того, в штабы входят и педагоги, и родители, и даже сами школьники.

В большинстве регионов работы уже завершены. Но партия держит на контроле работы, которые будут окончены после 1 сентября. Коллективы и учащиеся переведены на это время в другие учебные заведения, уточнила Ольга Казакова.

В Алтайском крае под контролем ЕР и родительской общественности продолжается ремонт 43 школ на 17 тысяч мест. К началу учебного года ремонт должен завершиться в 33 школах, оставшиеся десять будут капитально отремонтированы в 2023 году.

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Мы видим, что уже проделан огромный объём работ. Так, в Барнауле впервые капитально ремонтируются сразу семь школ: № 38, 50, 63, 75, 99, 110 и 130. Накануне мы побывали в школе № 38 вместе с главой города и увидели по-настоящему комплексный подход к созданию комфортных условий для детей и педагогов», — рассказала координатор партийного проекта «Новая школа» в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева.

Она добавила, что сельские школы тоже не отстают, пусть и не везде запланированы столь масштабные работы. К примеру, полностью завершён ремонт средней школы в селе Огни Усть-Калманского района. Там привели в порядок внутренние помещения и отремонтировали пищеблок. Ремонт кровли полностью завершили в Поспелихинской школе № 3.

«Сейчас наша задача — проследить, чтобы в тех школах, где продолжаются работы, ремонт не помешал учебному процессу», — подчеркнула Понкрашёва.

В следующем году капремонт по программе «Единой России» и Минпросвещения пройдет в 3 тысячах школ. 64% из них расположены в сельской местности и малых городах.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». Её реализацию закрепили в народной программе партии. ЕР передала руководству министерства реестр из 7,3 тыс. школ, нуждающихся в капремонте. Партия обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год предусмотрено 66,5 млрд рублей.

Народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%).