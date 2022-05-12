В прокуратуре рассказали о мастабах коррупции в больницах Алтайского края

В Алтайском крае главы госмедучреждений становятся одними из наиболее частых фигурантов уголовных дел о коррупции в сфере госзакупок. Как сообщает «Банкфакс» со ссылкой на прокуратуру, всего в регионе с 2020 по 2022 год заключили свыше 125 тысяч контрактов, вскрыли 5,5 тысячи нарушений.

Прокуроры объявили 67 предостережений, внесли более 2,8 тысяч представлений, направили 68 исков в суд. В результате 1 176 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, 210 — к административной, в 13 случаях возбудили уголовные дела.

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Зачастую прокуроры выявляют нарушения на стадии организации закупок, заключения контрактов и при внесении данных в единую информационную систему. Нередко обнаруживается дробление закупок, превышение объема или заказ услуг у одного поставщика. По таким фактам прокуроры внесли 24 представления, к ответственности привлечены 16 лиц.

Также нарушения совершают при формировании существенных условий контрактов о цене и об ответственности поставщика. По таким фактам осудили уже 40 человек, более 80% из них — коррупционные дела.

Также частыми фигурантами коррупционных дел становятся топ-менеджеры в сфере медицины. Обычно их судят за выбор организации в качестве поставщика лекарств и медицинских товаров. Самое частое нарушение — «несоблюдение заказчиками порядка ведения реестра контрактов ЕИС», при которых о закупке вносятся не все данные в систему.

Для устранения таких нарушений с 2020 года вынесли более 340 представлений, к административной ответственности привлекли 80 лиц.