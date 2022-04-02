В районе Алтайского края возобновили автобусное сообщение, прерванное много лет назад

В Смоленском районе запустили долгожданное автобусное сообщение, прерванное много лет назад. Как пишут «Вести Алтай», до этого местным жителям приходилось добираться до райцентра на такси и попутках.

Сейчас общественный транспорт ходит два или один раз в неделю, однако в администрации пообещали, что маршрут будут развивать. Другой проблемой является отсутствие в Смоленском автостанции, где можно было бы дожидаться автобуса, а когда она появится — неизвестно.

Сейчас в районе стараются сделать всё, чтобы о маршруте узнали как можно больше людей и чтобы он стал окупаемым.