В Республике Алтай не будут выдавать чеки при бесконтактной оплате в автобусах

Пассажирам маршрутных автобусов Горно-Алтайска и Майминского района временно перестали выдавать чеки при бесконтактной оплате. Об этом пишут «Новости Горного Алтая».

Представитель городского союза индивидуальных автопредпринимателей сообщил изданию, что при использовании электронных средств платежа пассажиры будут получать чеки в электронном виде.

«Чек-билет будет печататься только в случае оплаты проезда наличными средствами», — уточнил собеседник издания.

Журналисты отмечают, что такая мера связана с ограниченными объёмами чековой ленты на фоне санкционного давления против РФ. Получать электронные билеты и просматривать историю поездок можно в приложении «Транспортная карта».