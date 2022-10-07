В Республике Алтай объяснили заявление военкома о том, что в рамках частичной мобилизации никого не призвали
Военкоматы актуализируют данные и вручают мобилизационные предписания, а в вооружённые силы отправились добровольцы
Пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов объяснил, почему регион не призвал ни одного человека в рамках частичной мобилизации. Его слова передаёт РБК.
Ранее военком республики рассказал о том, что ни один человек не был призван, а повестки в военкомат вручались для актуализации данных.
Максимов отметил, что это действительно так. Военкоматы актуализировали данные и вручали призывникам мобилизационные предписания.
Максимов также отметил, что с момента объявления частичной мобилизации в военкоматы региона пришли более 50 человек, которые выразили желание записаться добровольцами.
Ещё 20 человек заключили контракты на несение службы.