В Республике Алтай отменили масочный режим

В Республике Алтай приостановлено действие обязательного масочного режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря регионального правительства Михаила Максимова.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Хорохордин. Для лиц старше 65 лет сохраняется рекомендательный режим ношения гигиенических масок в общественных местах.

Также сообщается, что за весь период пандемии в Республике Алтай официально подтверждено 34 367 случаев заболевания коронавирусом. 666 пациентов с ковидом скончались.

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Напомним, что аналогичное решение 7 июня принял губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В обоих регионах масочный режим действовал чуть более двух лет.