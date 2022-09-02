В Республике Алтай собиратели шишек едва не спалили лес
Местные жители вовремя обнаружили непотушенный костёр
2 сентября 2022, 08:57, Илья Звягинцев
В Республике Алтай собиратели кедровых шишек едва не подожгли лес. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Подслушано I Республика Алтай».
Местный житель находился в лесу, когда увидел между деревьев едва заметный дым. Подойдя ближе, мужчина увидел оставленное костровище. Огонь в нём был потушен не до конца.
Вкруг дымящихся углей мужчина увидел множество сухих игл. Кроме того, сам костёр находился в непосредственной близости к торчащему из земли корню.
В комментариях под постом пользователи предположили, что костёр оставили собиратели орехов. Люди обеспокоены ситуацией, потому что такой оставленный костёр может стать причиной большого лесного пожара.
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