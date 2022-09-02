В Республике Алтай собиратели шишек едва не спалили лес

В Республике Алтай собиратели кедровых шишек едва не подожгли лес. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Подслушано I Республика Алтай».

Местный житель находился в лесу, когда увидел между деревьев едва заметный дым. Подойдя ближе, мужчина увидел оставленное костровище. Огонь в нём был потушен не до конца.

Вкруг дымящихся углей мужчина увидел множество сухих игл. Кроме того, сам костёр находился в непосредственной близости к торчащему из земли корню.

В комментариях под постом пользователи предположили, что костёр оставили собиратели орехов. Люди обеспокоены ситуацией, потому что такой оставленный костёр может стать причиной большого лесного пожара.