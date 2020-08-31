В Республике Алтай выявили 15 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

"Диагноз подтвердился у шести жителей Улаганского района, в том числе у одного ребенка; у четырех жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка; у четырех жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка, и у одного жителя Майминского района", – уточнили в штабе.

10 из 15 случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими, у пяти инфицированных диагностированы симптомы заболевания.

Таким образом, общее число больных в Горном Алтае достигло 2162 человек. Выздоровели 1872 человека, из которых 26 – за последние сутки.