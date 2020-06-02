В Республике Алтай выявили пять новых случаев заражения COVID-19

В Республике Алтай зафиксировали пять новых случаев заражения COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска и трех жителей Улаганского района. Все новые случаи выявлены по контакту с ранее заболевшими.

Таким образом, общее число зараженных в регионе достигло 138 человек.

Выздоровели еще пять пациентов из Кош-Агачского, Турочакского и Улаганского районов. По данным на утро 2 июня, 79 человек выписаны из медучреждений.

Напомним, 26 мая в Майминскую районную больницу доставили зараженную коронавирусом женщину на третьем триместре беременности. Женщина родила в ковидном госпитале, однако родившаяся 28 мая девочка оказалась полностью здорова.