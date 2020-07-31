В Республике Алтай выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 13 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у семи жителей Кош-Агачского района, из них один ребенок; у четырех жителей Майминского района; у двух детей в Усть-Канском районе и у жительницы Чемальского района.

Всего в регионе 1578 зараженных, большинство из которых (717) в Кош-Агачском районе.

Выздоровели за прошедшие сутки 52 пациента. За весь период в регионе прошел лечение и выписан из медучреждений 1141 человек.