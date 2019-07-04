В РФ хотят запретить смартфоны с неразрешенным ПО

В России хотят запретить распространение смартфонов с ПО, не включенным в реестр разрешенного программного обеспечения.

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы, глава комитета нижней палаты парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

Как сообщает ТАСС, за нарушение закона предусмотрен штраф. Индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 100 до 500 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 500 тысяч до миллиона рублей.

Соответствующий пакет законопроектов уже внесен в Госдуму. Его авторы считают, что принятие закона защитит российские интернет-компании в сфере IT.