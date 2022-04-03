В Роднинском районе начали постройку новой школы

В селе Покровка Роднинского района начали постройку нового здания школы. Как сообщают «Вести Алтай», старое здание ещё четыре года назад планировали капитально ремонтировать, однако после выяснилось, что эти работы обойдутся дороже, чем строительство.

К проектированию объекта приступили в 2019 году. В план вошли большой спортзал, актовый зал, столовая, просторные кабинеты — всё по современным требованиям. Будет даже лифт для маломобильных категорий населения. А особенностью новой школы станет её высота, и не только за счёт двух этажей.

После того как новое здание построят, старое полностью демонтируют — на его месте расположат спортивную зону. Единственной деталью от него останется скульптура, изображающая двух пионеров. Её собираются перенести к входу в новую школу.

Стоимость всего проекта — более 200 миллионов рублей, их выделили по краевой адресной инвестиционной программе. Построить новую школу подрядчик обещает к 1 сентября 2023 года. Так что в старом здании покровским школьникам осталось провести ещё одну четверть и один учебный год.