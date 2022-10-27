В Романовском районе под ремонт от «Единой России» попали сразу три дома культуры

45 млн выделили на ремонт двух десятков сельских домов культуры в Алтайском крае в рамках проекта «Единой России» под названием «Культура малой родины». В семи ДК делают текущий ремонт, в остальных появятся новые кресла, звуковое и световое оборудование. В Романовском районе обновили уже третий дом культуры, накануне там побывала заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова.

Тамбовский культурно-досуговый центр в Романовском районе получил на обновление 6,5 млн рублей. Эти деньги селу, хоть и небольшому, но живому и активному, были очень нужны.

«Основная проблема всех домов культуры 60-х годов постройки — это кровля, поэтому был проведён её частичный ремонт. Полностью изменился фасад здания, был отремонтирован потолок в зрительном зале, поскольку там протекала крыша. По программе поддержки местных инициатив мы заменили оконные и дверные блоки, а за счёт средств местного бюджета благоустроили прилегающую территорию. Теперь будем приводить в должное состояние внутренние помещения Тамбовского КДЦ», — рассказала председатель комитета по социальной политике, культуре и спорту администрации Романовского района Татьяна Филатова.

Год назад в рамках партпроекта за 5 млн рублей обновили Гуселетовский культурно-досуговый центр. И не зря: сельчане активно занимаются художественной самодеятельностью, ходят в библиотеку, тренажёрный зал, шахматный клуб.

Гуселетовский КДЦ / Фото: «Единая Россия»

«После ремонта у нас всё изменилось, стало тепло, уютно, светло. В библиотеке прибавилось читателей: к нам стали приходить бабушки и дедушки, которые раньше боялись холода, ребятишки заходят после школы. Постоянных читателей больше 70 человек, они приходят за книгами два-три раза в неделю. Обновляется книжный фонд. В библиотеке работают два клуба: „Светёлочка“ — для женщин и детский клуб „Домовенок Кузя“. Раз в месяц обязательно проходят массовые мероприятия», — рассказала ведущий библиотекарь Гуселетовской библиотеки Ольга Алексеева.

А два года назад ремонт дал вторую жизнь Закладинскому культурно-досуговому центру. В следующем году администрация района планирует отремонтировать Гилёв-Логовской культурно-досуговый центр и уже готовит необходимые документы. Всего же в районе десять КДЦ.

«Партпроект был запущен в 2017 году как раз на основании предложений жителей сёл, где есть большой запрос на ремонт и оснащение домов культуры. Это стало одним из важных разделов народной программы „Единой России“, потому что учреждения культуры в сёлах — это центры притяжения людей. Наша главная задача состоит в том, чтобы Алтайский край продолжил участие в федеральном партпроекте „Культура малой родины“, ведь это приносит ощутимый эффект», — прокомментировала Наталья Кувшинова.

В рамках «Культуры малой родины» и народной программы «Единой России» в Алтайском крае отремонтировано более 50 сельских домов культуры на сумму свыше 200 млн рублей.

Фото: «Единая Россия»