В Роскачестве назвали главные уязвимости Clubhouse

В Роскачестве назвали доступ к контактам, запись разговоров, поддельные приглашения и приложения-клоны на Android основными угрозами безопасности при использовании Clubhouse. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу организации.

Эксперты объяснили, что при установке приложение запрашивает разрешение на доступ к контактам, а после предлагает пригласить всех, кто находится в адресной книге. Однако разработчики Clubhouse не предоставили возможности удалить данные с сервиса.

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Кроме того, при регистрации нового пользователя Clubhouse присылает push-уведомление, которое предлагает создать приватную комнату. При этом неясно, какие данные о социальных связях и в каком виде хранит приложение.

К тому же мошенники могут воспользоваться отсутствием приложения на Android и сделать его клоны, которые могут оказаться чем угодно – от игры до вируса.

Также опасностью использования Clubhouse является то, что разговоры могут записываться – несмотря на формальный запрет, в политике конфиденциальности приложения имеется такая функция. Записи могут храниться достаточно долго, а 20 февраля стало известно о хакерской атаке, которая привела к краже части записанных разговоров.